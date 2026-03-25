Starke Leistungen bei TyrolSkills der Friseure

Das Kurhaus Hall stand am vergangenen Sonntag ganz im Zeichen des Friseur-Nachwuchses: Beim TyrolSkills-Lehrlingswettbewerb präsentierten die Teilnehmer ihr Können mit präzisen Schnitten, modernen Stylings und viel Kreativität. Vor den Augen einer erfahrenen Jury und eines interessierten Publikums wurde sichtbar, wie viel Talent, Engagement und handwerkliche Qualität in Tirols Friseur-Lehrlingen steckt.



Anika Marie Wiedmayr siegte im 1. Lehrjahr

Im 1. Lehrjahr ging der Sieg an Anika Marie Wiedmayr aus Kitzbühel, die bei „Styleeffect Sabine Obwaller“ in St. Johann ausgebildet wird. Den zweiten Platz belegte Christina Hauser von „Plan P – hair, nails & style“ in Oberndorf vor Daniela Arzberger von „Eva‘s Haarstudio“ in Reith im Alpbachtal. Im 2. Lehrjahr überzeugte Carolina Mühlbacher aus Fügen und holte für ihren Ausbildungsbetrieb „Daniel‘s Haare“ den ersten Platz. Auf Rang zwei landete Laura Hochkogler aus Kirchberg von „Plan P – hair, nails & style“. Den dritten Platz holten sich ex aequo Elena Hartmann aus Tulfes vom Lehrbetrieb „Figaro Hans“ in Absam und Rosina Sporer aus Schwendau vom Lehrbetrieb „dm friseurstudio“.

Den Landessieg im 3. Lehrjahr und damit einen Toyota Yaris für ein Jahr sicherte sich Verena Gruber aus Aschau im Zillertal, die ihre Lehre bei „dm friseurstudio“ absolviert. Den zweiten Platz erreichte Andrea Hechenberger aus Jochberg vom Ausbildungsbetrieb „Plan P – hair, nails & style“. Auf Platz drei folgte Anna Gschwendtner aus Going von Lehrbetrieb „Styleeffect Sabine Obwaller“.



Der Landesinnungsmeister der Tiroler Friseure, Clemens Happ, zeigte sich von den Leistungen des Nachwuchses beeindruckt: „Dieser Wettbewerb hat gezeigt, mit welcher Begeisterung und welchem handwerklichen Können unsere Lehrlinge bei der Sache sind. Die gezeigten Leistungen waren großartig. So viel Talent und Leidenschaft machen mich sehr zuversichtlich für die Zukunft unseres Berufes und ich möchte einen großen Dank an alle Ausbildungsbetriebe aussprechen, die das möglich machen.“