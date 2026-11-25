Der außergewöhnlich heiße und trockene Sommer hat sich in diesem Jahr für das Kitzbüheler Stadtbad bezahlt gemacht. Wie Seereferent Rudi Widmoser (Die Grünen) im Rahmen der öffentlichen Gemeindeversammlung berichtete, wurden heuer rund 60.000 zahlende Badegäste gezählt. Mit Einnahmen von 200.000 Euro konnte ein neuer Rekord erzielt werden. „Im Sommer 2025 lagen die Einnahmen bei 150.000 Euro, in den Jahren davor waren es jeweils rund 100.000 Euro“, zog Widmoser zufrieden Bilanz. Im städtischen Strandbad sind während der Badesaison drei Bademeister, drei Kassenmitarbeiter sowie eine Reinigungskraft beschäftigt.



„Bestüberwachter See in Tirol“

Entwarnung gab Widmoser auch hinsichtlich der Blaualgenproblematik. Nachdem der Schwarzsee im September aufgrund des starken Blaualgenbefalls gesperrt werden musste, konnte das Badeverbot nach rund sechs Wochen wieder aufgehoben werden. „Blaualgen sind im Schwarzsee nichts Neues. Eigentlich waren sie immer schon vorhanden, allerdings nicht in diesem Ausmaß“, erläuterte Widmoser.



