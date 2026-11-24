Das Vereinsheim Langau teilen sich der Fußballclub und der Turnverein. Das Gebäude ist 50 Jahre alt und müsste saniert werden.
Sportzentrum Langau nimmt konkrete Formen an
Das kleine Haus am Fußballplatz in der Langau hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Seit rund 50 Jahren teilen sich der Fußballclub und der Turnverein das Gebäude als Clubheim. Doch den Anforderungen der Sportler und Funktionäre wird es schon lange nicht mehr gerecht. Auch bautechnisch sei das Gebäude längst überholt, erläutert der Kitzbüheler Sportreferent und SPÖ-Gemeinderat Siegfried Luxner auf der öffentlichen Gemeindeversammlung vor wenigen Tagen.
Zufahrtsstraße Einfang wird 2027 gebaut
Der Wunsch, die Infrastruktur zu modernisieren und den Sportplatz zu einem zeitgemäßen Sportzentrum auszubauen, ist in Kitzbühel keineswegs neu. Bereits seit rund 20 Jahren wird an entsprechenden Konzepten gearbeitet. Gescheitert ist deren Umsetzung bislang allerdings an mehreren Hürden.
Zum einen erschwerten die Eigentumsverhältnisse für die Grundstücke die Realisierung, zum anderen sorgten die Verkehrsplanungen in der Langau für Verzögerungen. Ursprünglich war dort ein Kreisverkehr vorgesehen, um die Kreuzung zu entschärfen. Gleichzeitig sollte die Zufahrtsstraße in das Siedlungsgebiet Einfang verbreitert werden. Auch zusätzliche Parkplätze für die Besucher der Sportanlage sind geplant. Behördliche Verhandlungen haben
das Vorhaben bekanntlich in die Länge gezogen. Nun schien der Weg frei zu werden: Statt des ursprünglich vorgesehenen Kreisverkehrs soll 2027 nach den Vorgaben des Landes eine sogenannte T-Lösung im Kreuzungsbereich umgesetzt werden. Damit sei eine wesentliche Hürde für den Ausbau des Sportzentrums aus dem Weg geräumt, zeigte sich Luxner erfreut. „2027 wird die Zufahrtsstraße gebaut und es werden neue Parkplätze geschaffen.“
„In der Langau könnte ein Vorzeigeprojekt entstehen, das europaweit einzigartig ist.“
Siegfried Luxner, Sportreferent Kitzbühel
Die Pläne sind ambitioniert: Gleich drei Gebäude sollen auf dem Areal entstehen. Der Turnverein möchte ein neues Clubgebäude samt Turn- und Sprunghalle errichten. Diese soll künftig auch den Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs (K.S.C.) zur Verfügung stehen, der sich deshalb an der Finanzierung beteiligen würde.
Diagnostik- und Leistungszentrum
Als zweites Projekt ist ein Diagnostik- und Leistungszentrum des Kitzbüheler Ski Clubs vorgesehen, das zur Trainingssteuerung der Athleten dienen soll, wie auch Präsident Michael Huber auf Anfrage bestätigt. Komplettiert werden soll das Sportzentrum Langau durch einen neuen Kabinentrakt für die Fußballer samt Vereinsheim.
Es könne in der Langau ein Vorzeigeprojekt entstehen, das in dieser Form europaweit einzigartig sei, schwärmte Luxner, als er die Pläne präsentierte.
Sechs Millionen Euro bilden die Kosten-Untergrenze
Wie tief die Stadtgemeinde und die beteiligten Vereine für die neue Infrastruktur in die Tasche greifen müssen, steht allerdings noch nicht ganz fest. Eine erste Größenordnung im Kostenrahmen nannte Luxner dennoch: Jedes der drei Gebäude dürfte mit mindestens zwei Millionen Euro zu Buche schlagen. Damit würden sich die Investitionen auf zumindest sechs Millionen Euro summieren.
Dass die Pläne bereits weit gediehen sind, bestätigt auch Michael Huber. Für das gesamte Vorhaben liege ein Masterplan vor. Jan Überall, der sich schon als Generalsekretär des Kitzbüheler Ski Club für dieses Projekt stark eingesetzt habe, werde es auch in seiner Tätigkeit als ÖSV-Chef weiterbegleiten.
„Projekt deutlich teurer als geplant“
Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Umsetzung deutlich teurer werde, als ursprünglich angenommen, erklärt Huber. Der Kitzbüheler Ski Club müsse daher seine
finanziellen Möglichkeiten daher nochmals intern evaluieren. „Bis April werden wir wissen, in welcher Dimension diese Planungen für uns machbar sind“, stellt Huber
abschließend klar.