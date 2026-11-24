Die Pläne sind ambitioniert: Gleich drei Gebäude sollen auf dem Areal entstehen. Der Turnverein möchte ein neues Clubgebäude samt Turn- und Sprunghalle errichten. Diese soll künftig auch den Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs (K.S.C.) zur Verfügung stehen, der sich deshalb an der Finanzierung beteiligen würde.



Diagnostik- und Leistungszentrum

Als zweites Projekt ist ein Diagnostik- und Leistungszentrum des Kitzbüheler Ski Clubs vorgesehen, das zur Trainingssteuerung der Athleten dienen soll, wie auch Präsident Michael Huber auf Anfrage bestätigt. Komplettiert werden soll das Sportzentrum Langau durch einen neuen Kabinentrakt für die Fußballer samt Vereinsheim.



Es könne in der Langau ein Vorzeigeprojekt entstehen, das in dieser Form europaweit einzigartig sei, schwärmte Luxner, als er die Pläne präsentierte.



Sechs Millionen Euro bilden die Kosten-Untergrenze

Wie tief die Stadtgemeinde und die beteiligten Vereine für die neue Infrastruktur in die Tasche greifen müssen, steht allerdings noch nicht ganz fest. Eine erste Größenordnung im Kostenrahmen nannte Luxner dennoch: Jedes der drei Gebäude dürfte mit mindestens zwei Millionen Euro zu Buche schlagen. Damit würden sich die Investitionen auf zumindest sechs Millionen Euro summieren.



Dass die Pläne bereits weit gediehen sind, bestätigt auch Michael Huber. Für das gesamte Vorhaben liege ein Masterplan vor. Jan Überall, der sich schon als Generalsekretär des Kitzbüheler Ski Club für dieses Projekt stark eingesetzt habe, werde es auch in seiner Tätigkeit als ÖSV-Chef weiterbegleiten.



„Projekt deutlich teurer als geplant“

Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Umsetzung deutlich teurer werde, als ursprünglich angenommen, erklärt Huber. Der Kitzbüheler Ski Club müsse daher seine

finanziellen Möglichkeiten daher nochmals intern evaluieren. „Bis April werden wir wissen, in welcher Dimension diese Planungen für uns machbar sind“, stellt Huber

abschließend klar.