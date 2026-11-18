Um die 50 Mietwohnungen für Einheimische sollen in den drei Wohnblöcken entlang der Bahngleise untergebracht werden.Nicht im Bild: Das langgestreckte Wohngebäude mit etwa 74 Personalunterkünften, das auf der Kellerwiese direkt an der Brixentalstraße errichtet werden soll. ⏎
Kellerwiese: Hitzige Diskussion, brisante Abstimmung
Von „vernünftig“, „schön“ und „charmant“ bis zu „monsterhaft“, „überdimensioniert“ und „zu hoch“: Zu den vorliegenden Plänen für die Bebauung der Kellerwiese in Kitzbühel gingen die Meinungen der Gemeinderäte in der vergangenen Sitzung wieder einmal weit auseinander.
Wie berichtet, war das Projekt vom gemeinnützigen Bauträger Tiroler Wohnbau (vormals WE) komplett überarbeitet worden, nachdem das ursprüngliche Konzept bei den Sozialdemokraten, ...