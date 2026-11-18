Von „vernünftig“, „schön“ und „charmant“ bis zu „monsterhaft“, „überdimensioniert“ und „zu hoch“: Zu den vorliegenden Plänen für die Bebauung der Kellerwiese in Kitzbühel gingen die Meinungen der Gemeinderäte in der vergangenen Sitzung wieder einmal weit auseinander.



Wie berichtet, war das Projekt vom gemeinnützigen Bauträger Tiroler Wohnbau (vormals WE) komplett überarbeitet worden, nachdem das ursprüngliche Konzept bei den Sozialdemokraten, ...