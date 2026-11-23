Im Krimi um den Wechsel der Kirchberger Touristiker vom Brixentaler zum Kitzbüheler Verband wird ein neues, brisantes Kapitel aufgeschlagen: Jetzt steht sogar eine Abspaltung vom TVB Brixental im Raum. Ein eigener Tourismusverein mit neun Kirchberger Hoteliers und Willi Steindl als Präsident wurde ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, die Gebietsänderung voranzutreiben



Für die aufgebrachten Kirchberger ist das offenbar nur die logische Konsequenz, nach ...