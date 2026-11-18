Das neue Bildungszentrum Kössen zählt zu den ausgezeichneten Bauwerken des Landes Tirol für Neues Bauen 2026. Aus insgesamt 84 eingereichten Projekten wählte die Jury das von Pedevilla Architects geplante Bildungszentrum mit aus. Dieses überzeuge durch seine eigenständige Architektur sowie den ideenreichen Einsatz von Details. Rund 20 Monate Bauzeit, knapp 19,5 Millionen Euro Nettokosten sowie rund 3.500 Quadratmeter Nutzfläche sind die Eckdaten des Großp ...