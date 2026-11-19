Ein dumpfes Dröhnen am Himmel, immer wieder begleitet vom markanten Rotorengeräusch großer Militärhubschrauber: Seit zwei Tagen sind über St. Johann und den umliegenden Gemeinden vermehrt Maschinen des Österreichischen Bundesheeres unterwegs, auch noch nach Einbruch der Dunkelheit sind sie unterwegs . Bei so manchem sorgte der ungewohnte Anblick für Verwunderung, auch für ein mulmiges Gefühl. Doch die Verantwortlichen des Bundesheeres beruhigen. Die Hubschrauberflüge sind Teil einer militärischen Übung. Statt eines kriegerischen Szenarios steht die Vorbereitung auf den Winter und insbesondere auf mögliche Lawineneinsätze im Mittelpunkt.





Zur Vorbereitung und Fortbildung des Lawineneinsatzzuges, der jährlich während der Wintersaison in der Wintersteller-Kaserne in St. Johann stationiert ist, trainierten Soldaten der 6. Gebirgsbrigade in den vergangenen Tagen die Zusammenarbeit mit Hubschraubern, informiert Oberstleutnant Christoph Seidner.



Der rund 40 Mann starke Lawineneinsatzzug übt dabei verschiedene Einsatzszenarien: den luftgestützten Transport von Soldaten und einsatznotwendiger Ausrüstung sowie den Abtransport von Verletzten. Zum Einsatz kommen ein S-70 „Black Hawk“ und ein Hubschrauber des Typs Agusta Bell „AB212“. Die Maschinen waren vor allem im Raum St. Johann und in den umliegenden Gemeinden unterwegs.„Der Ersteinsatz bei Lawinenunfällen erfolgt durch die zivilen Organisationen. Dennoch beobachten wir die Situation in Tirol genau, um im Bedarfsfall rasch reagieren zu können“, erklärt Oberst Peter Nuderscher, Militärkommandant von Tirol. Er ist für sämtliche Einsätze des Österreichischen Bundesheeres im Bundesland zuständig.



Auf den Ernstfall vorbereitet sein

Was auf den ersten Blick nach rein militärischer Gebirgsausbildung aussieht, hat auch einen wichtigen zivilen Nutzen. Das Bundesheer hält in St. Johann, Landeck und Lienz jeweils bis zu 40 Mann starke Lawineneinsatzzüge bereit. Sie sollen bei Bedarf zivile Einsatzorganisationen wie die Bergrettung unterstützen oder bei länger dauernden Einsätzen für Ablöse sorgen.Aktuell wird die Lawinensituation in Tirol als sehr gering eingestuft. Das könne sich allerdings rasch ändern, warnt Nuderscher. Gerade deshalb sei es wichtig, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten und regelmäßig zu trainieren.





„Soldaten, vor allem Hochgebirgssoldaten, müssen ihre Aufträge bei jedem Wetter und auch im gebirgigen Gelände durchführen können“, betont der Militärkommandant. Mit den militärischen Bergführern und Hochgebirgsspezialisten der 6. Gebirgsbrigade verfüge das Bundesheer über die notwendigen Fähigkeiten, um Lawinenunfälle im eigenen Bereich möglichst zu verhindern und nach Lawinenabgängen Hilfe leisten zu können.



Das Dröhnen über St. Johann ist somit kein Grund zur Sorge, sondern Teil der winterlichen Einsatzvorbereitung. Die Soldaten proben den Ernstfall, damit sie im Fall der Fälle rasch und professionell helfen können.