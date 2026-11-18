Der heiße und niederschlagsarme Sommer hat heuer nicht nur Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Bezirk. Die hohen Temperaturen haben auch den Schneedepots zugesetzt. Das sogenannte „Snowfarming“ wird in den Wintersportdestinationen bereits seit Jahren praktiziert.



Auch im Kaiserwinkl gibt es seit 2017 ein solches Schneedepot. Die Touristiker mieteten damals an der Grenze zwischen Kössen und Walchsee ein 4.500 Quadratmeter großes Grunds ...