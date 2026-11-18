Es dürfte vor allem die Abstimmung über die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe gewesen sein, die so viele Mitglieder zur Vollversammlung des Tourismusverbandes St. Johann mit Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf in den Kaisersaal gelockt hatte. Doch nicht nur dieser Tagesordnungspunkt wurde mit Spannung erwartet, auch die neue strategische Ausrichtung des Verbandes stieß auf großes Interesse.



TVB-Obmann Josef Grander informierte über die anstehenden ...