Der Weihnachtsmarkt (18. November bis 27. Dezember) und das Sound Escape Winter Edition Festival (11. und 12. Dezember) zum Winterstart – Großveranstaltungen von Kitzbühel Tourismus, die tausende Besucher in die Innenstadt, zur Talstation der Hahnenkammbahn sowie auf den Hahnenkamm locken.



Wie viele Menschen sich an den jeweiligen Eventlocations aber gerade aufhalten, sei für die Sicherheitskräfte und Blaulichtorganisationen bisher nicht oder nu ...