Es sei bedauerlich, mitteilen zu müssen, dass die Verhandlungen mit dem Tourismusverband Brixental gescheitert seien, erklärte Kitzbühels Tourismusobmann Christian Harisch. Aus aktuellem Anlass hatte er sogar eigens zu einer Pressekonferenz geladen. Rückblickend sei es eine Fehleinschätzung gewesen, dass die angestrebte Gebietserweiterung – die Herauslösung Kirchbergs aus dem TVB Brixental und die Eingliederung in Kitzbühel Tourismus – bereits mit 1. Jänner 2027 umgesetzt werden könnte. Harisch bekräftigt: „Es wäre für uns operativ und insgesamt möglich gewesen. Dieser Wunsch fand im Brixental leider keine Mehrheit.“

Für Kitzbühel Tourismus seien die Gespräche damit vorerst beendet. Eine Fusion mit dem gesamten Tourismusverband Brixental schließt Harisch weiterhin kategorisch aus. Über eine mögliche Tourismusehe mit Kirchberg wolle er erst wieder verhandeln, wenn sich die Kirchberger Betriebe vollständig von Brixen und Westendorf gelöst haben. „Sollte das gelingen, idealerweise im Einvernehmen oder durch das Land Tirol, freuen wir uns auf eine zügige Einigung auf Basis des bereits vorliegenden Positionspapiers.“ Mit den Brixentaler Funktionären wolle er sich hingegen nicht mehr an den Verhandlungstisch setzen, stellt Kitzbühels oberster Touristiker unmissverständlich klar.



Millionenforderungen als Knackpunkt

Als einen der Gründe für das Scheitern führt Harisch an, dass die Brixentaler Verhandler auch nach mehreren Wochen keine konkreten Zahlen auf den Tisch gelegt hätten. Kitzbühel Tourismus habe hingegen ein klares Angebot unterbreitet. Dieses habe entsprechend dem Positionspapier eine Schad- und Klagloshaltung sowie die Weiterführung des „Woodstock der Blasmusik“ umfasst. Auf einen gemeinsamen Nenner sei man dennoch nicht gekommen.

„Das Brixental wollte zuerst 2,4 Millionen Euro jährlich auf zehn Jahre, somit 24 Millionen Euro. Das sei aber nicht in Stein gemeißelt, hat es dann geheißen“, schildert Harisch. Eine Millionenzahlung sei für Kitzbühel Tourismus jedoch völlig unvorstellbar und würde seiner Ansicht nach auch dem Tourismusgesetz widersprechen.



Brixental widerspricht vehement

„Das stimmt so nicht“, hält die Brixentaler Obfrau Julia Mingler-Haueis entschieden dagegen. Von einer konkreten Millionenforderung könne keine Rede sein. „Wir haben lediglich die bilanzielle Differenz auf den Tisch gelegt.“ Demnach würden dem verbleibenden Verband mit Brixen und Westendorf nach einem Ausscheiden Kirchbergs jährlich rund 2,2 Millionen Euro im Budget fehlen.

Dass man bislang keine konkreten finanziellen Forderungen beziffert habe können, bestätigt Mingler-Haueis allerdings. „Dafür war die Zeit zu kurz.“ Bei einem Tourismusverband mit einem Jahresbudget von rund zehn Millionen Euro ließen sich die wirtschaftlichen Folgen bei einer derartigen Umstrukturierung nicht innerhalb von drei Wochen seriös berechnen.

Schließlich müsse auch die wirtschaftliche Absicherung des verbleibenden Verbandes mit Brixen und Westendorf gewährleistet sein. „Es ist keine Frage unterschiedlicher Interessen, sondern eine Frage der kaufmännischen Sorgfalt“, betont die Obfrau.



560 Fragen bleiben unbeantwortet

Um sämtliche Auswirkungen eines möglichen Verbandswechsels zu beleuchten, habe das Brixentaler Verhandlungsteam einen umfangreichen Fragenkatalog mit 560 Punkten ausgearbeitet. Eine vertiefte Auseinandersetzung der Kitzbüheler mit diesen Fragen sei jedoch nicht erkennbar gewesen, kritisiert Mingler-Haueis.

Harisch kontert prompt: „Diese Fragen haben wir nie zu Gesicht bekommen.“

Der TVB Brixental bedauere jedenfalls, dass Kitzbühel die Verhandlungen beendet habe, noch bevor die zahlreichen offenen Fragen gemeinsam aufgearbeitet werden konnten.



Kirchberg bleibt vorerst im Brixental

Wie geht es nun weiter? Fest steht, dass Kirchberg vorerst Mitglied im Tourismusverband Brixental bleibt. Dort läuft aktuell eine Mitgliederumfrage, deren Ergebnisse auch für die weitere Entwicklung der Region von Bedeutung sein dürften. „Wir haben eine Reihe von Hausaufgaben zu erledigen“, bekräftigt Mingler-Haueis. Sie fasst nach den geplatzten Gesprächen zusammen: "Wir respektieren selbstverständlich den Wunsch der Kirchberger. Mit der Brechstange vozugehen, hat jedoch noch nie Gutes bewirkt."



Die Gesprächsbereitschaft sei auf Brixentaler Seite jedenfalls weiterhin vorhanden. Und auch wenn die angestrebte Tourismusehe vorerst geplatzt ist, wollen beide Seiten die bestehende Zusammenarbeit fortsetzen. Mit dem Festival Sound Escape und der Bike ARGE gibt es bereits gemeinsame Initiativen, die über die Verbandsgrenzen hinweg funktionieren.