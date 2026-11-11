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Kitzbüheler Anzeiger
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Rund um die Planungen zum 100-Jahr-Jubiläum gehen die Wogen in Oberndorf hoch.

Foto: Wörgetter
ABO PUR

Oberndorf

von Margret Klausner
11. November 2026

100 Jahre Oberndorf: Skulptur erhitzt Gemüter

Geht es um Dorfjubiläen, läuft es in Oberndorf nicht immer ganz rund. Das zeigt sich auch derzeit wieder. Im kommenden Jahr steht das 100-Jahr-Jubiläum als eigenständige Gemeinde auf dem Programm. Die Stimmung im Gemeinderat ist allerdings alles andere als harmonisch, wie sich auch in der jüngsten Sitzung zeigte.

Bürgermeister Hans Schweigkofler möchte das Jubiläum gerne groß feiern und dafür auch einiges an Geld in die Hand nehmen. „Für jedes Jahr 1.000 E ...

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