100 Jahre Oberndorf: Skulptur erhitzt Gemüter

Geht es um Dorfjubiläen, läuft es in Oberndorf nicht immer ganz rund. Das zeigt sich auch derzeit wieder. Im kommenden Jahr steht das 100-Jahr-Jubiläum als eigenständige Gemeinde auf dem Programm. Die Stimmung im Gemeinderat ist allerdings alles andere als harmonisch, wie sich auch in der jüngsten Sitzung zeigte.



Bürgermeister Hans Schweigkofler möchte das Jubiläum gerne groß feiern und dafür auch einiges an Geld in die Hand nehmen. „Für jedes Jahr 1.000 E ...