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Kitzbüheler Anzeiger
Schützen_Karabiner

Die Schützenkompanie Pillersee mit Kommandant Wolfang Wörgötter vor wenigen Wochen beim Umzug im Rahmen das Bataillonsschützenfestes in Jochberg.

Foto: Margret Klausner

Bezirk

von Margret Klausner
11. November 2026

Teurer Schützenausflug: 6.800 Euro Strafe

Das monatelange Warten hat ein Ende: Die deutsche Justiz hat die Strafverfahren gegen die 34 Schützen aus Waidring, St. Ulrich und Fieberbrunn endgültig eingestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Traunstein auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers. Ganz ohne Folgen bleibt die Causa für die Pillerseetaler allerdings nicht: Jeder der 34 Beschuldigten muss 200 Euro bezahlen. Insgesamt beläuft sich die Geldleistung damit auf 6.800 Euro. Die bereits bei der Polizeikontrolle eingehobenen Sicherheitsleistungen werden angerechnet.

Bereits Anfang der Vorwoche hatten die Verantwortlichen des Bundes der Tiroler Schützenkompanien über die Einstellung informiert. Die offizielle Bestätigung der Traunsteiner Behörden erfolgte allerdings erst einige Tage später.

Auch der zweite Teil der Ermittlungen ist nun abgeschlossen: Die auf zwölf Gewehren entdeckten Hakenkreuze führten in Deutschland zu keiner gesonderten Strafbarkeit. Zwar handelt es sich dabei um Kennzeichen der verbotenen NSDAP, deren öffentliches Verwenden nach Paragraf 86a des deutschen Strafgesetzbuches grundsätzlich strafbar ist. Im konkreten Fall sah die Staatsanwaltschaft den Tatbestand jedoch nicht erfüllt.

Entscheidend war die Sichtbarkeit der Symbole, so die Staatsanwaltschaft. Diese waren mit einer Größe von lediglich 0,7 mal 0,3 Zentimetern so klein, dass sie selbst aus relativ geringer Entfernung kaum zu erkennen waren. Zudem waren sie während der Fahrt nur für die Mitglieder der Schützenkompanien im Bus wahrnehmbar, heißt es in der Begründung.
In Österreich waren die Ermittlungen wegen der Hakenkreuze bereits im Juli eingestellt worden. Die Waffen selbst waren seit der Kontrolle sichergestellt. Nun sollen die Gewehre zeitnah an die Beschuldigten zurückgegeben werden.

In Reichenhall aus dem Verkehr gezogen
Wie berichtet, waren rund 200 Tiroler Schützen im Juli zum Geburtstag von Erzbischof Franz Lackner nach Salzburg gereist. Die Fahrt über das Kleine Deutsche Eck war für die Kompanien nichts Ungewöhnliches. Wie bei solchen Ausrückungen üblich, führten die Schützen ihre Gewehre mit, um für den Erzbischof einen Ehrensalut mit Platzpatronen abzufeuern.

34 Karabiner beschlagnahmt
Für rund 50 Schützen aus Waidring, St. Ulrich und Fieberbrunn nahm die Heimfahrt allerdings eine unerwartete Wendung. Kurz nach der Grenze in Bad Reichenhall fiel einer Streife der Bundespolizei der Reisebus auf, weil beim Vorbeifahren ein gewehrähnlicher Gegenstand im Fahrgastraum zu sehen gewesen sein soll. Die Beamten hielten den Bus daraufhin an und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Dabei entdeckten die Polizisten insgesamt 34 Karabiner, die überwiegend zugriffsbereit im Bus transportiert wurden – unter anderem in den Gepäckablagen und zwischen den Knien der Männer. Die Waffen wurden beschlagnahmt, weil die Schützen den erforderlichen EU-Feuerwaffenpass nicht im Original vorweisen konnten. Ein Foto des Dokuments auf einem Mobiltelefon reichte nicht aus.
Der Vorfall führte bei zahlreichen Tiroler Schützenkompanien zu einem Umdenken. In mühevoller Kleinarbeit wurden die Hakenkreuze von den historischen Gewehren entfernt beziehungsweise herausgeschliffen.

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