Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Frischer Schwung für Sommer und Winter
Kitzbüheler Anzeiger
TVB Wilder Kaiser

Vor 20 Jahren schlossen sich vier Orte zum Verband Wilder Kaiser zusammen. In der Vollversammlung erläuterte Geschäftsführer Lukas Krösslhuber, wie die Region vonder Fernsehserie "Der Bergdoktor" profitiert.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Going

von Alexandra Fusser
11. November 2026

Frischer Schwung für Sommer und Winter

In der Region am Wilden Kaiser werde der Blick nicht zurück, sondern nur nach vorne gerichtet, betonte Obmann Manfred Hautz in der Vollversammlung. Handlungsbedarf sieht er vor allem im Wintertourismus: Die Nächtigungsstatistik 2024/25 weist einen „schwächelnden Winter“ aus. Um gegenzusteuern, soll die Saison im März verlängert und mit neuen Angeboten belebt werden. Mit Aktionen wie den „Mini-Skiwochen“ und der „Schneegarantie“ will der Verband vor allem Fam ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles