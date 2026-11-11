Frischer Schwung für Sommer und Winter

In der Region am Wilden Kaiser werde der Blick nicht zurück, sondern nur nach vorne gerichtet, betonte Obmann Manfred Hautz in der Vollversammlung. Handlungsbedarf sieht er vor allem im Wintertourismus: Die Nächtigungsstatistik 2024/25 weist einen „schwächelnden Winter“ aus. Um gegenzusteuern, soll die Saison im März verlängert und mit neuen Angeboten belebt werden. Mit Aktionen wie den „Mini-Skiwochen“ und der „Schneegarantie“ will der Verband vor allem Fam ...