Radweg-Bau startet mit Rodung und Straßensperre

Der Bodner Wald: Eine berüchtigte, kurvenreiche und schattige Engstelle, in der sich Radler und Autofahrer die zwischen der Reither Ache und dem Wald verlaufende L 202 (Reither Landstraße) teilen müssen. Schwierige geologische, naturschutz- und wasserrechtliche Verhältnisse erschwerten die Planungen für die Entflechtung von Pkw- und Radverkehr und zuletzt legte sich auch noch ein Grundeigentümer quer.



Für die Bürgermeister von Reith und Oberndorf ...