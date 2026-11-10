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Kitzbüheler Anzeiger
Reith Radweg Bodner Wald

Der Oberndorfer Bbm. Hans Schweigkofler (links) und sein Reither Amtskollege Stefan Jöchl freuen sich, dass die neue Radwegrampe vor der Realisierung steht.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Reith

von Alexandra Fusser
10. November 2026

Radweg-Bau startet mit Rodung und Straßensperre

Der Bodner Wald: Eine berüchtigte, kurvenreiche und schattige Engstelle, in der sich Radler und Autofahrer die zwischen der Reither Ache und dem Wald verlaufende L 202 (Reither Landstraße) teilen müssen. Schwierige geologische, naturschutz- und wasserrechtliche Verhältnisse erschwerten die Planungen für die Entflechtung von Pkw- und Radverkehr und zuletzt legte sich auch noch ein Grundeigentümer quer.

Für die Bürgermeister von Reith und Oberndorf ...

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