Eigenständig ja, einig nein

Mit der Einigkeit scheint es bis heute nicht immer so einfach zu sein. Denn während andernorts Jubiläen gefeiert wurden, wird in Oberndorf schon im Vorfeld darüber gestritten, was das Feiern kosten darf. Eine Skulptur? Ein Fest? Oder doch lieber erst einmal den Taschenrechner bemühen?



Schon bei der 85-Jahr-Feier 2012 gingen die Wogen hoch. Beim Festakt hagelte es politische Seitenhiebe, das Fehlen hochrangiger ÖVP-Politiker wurde heftig kritisiert. Es wurde damals sogar gemunkelt, dass die örtlichen Vereine die Feier überhaupt boykottieren.



Bürgermeister Hans Schweigkofler kann nur hoffen, dass es ihm diesmal gelingt, den Funken überspringen zu lassen und die Vereine zu mobilisieren. Einfach wird das aber sicher nicht, hängt der Haussegen im Gemeinderat doch schon lange mehr als schief.



Ob zum großen Jubiläum ausgerechnet der viel beschworene Zusammenhalt Einzug hält oder Oberndorf auch beim Feiern seiner Eigenständigkeit lieber auf Eigenständigkeit in der Meinungsbildung setzt, bleibt abzuwarten. 100 Jahre sind schließlich ein Grund zum Feiern. Zum Streiten bleibt danach noch genügend Zeit.