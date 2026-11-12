Schützengewehre zurück in Tirol: Alle Ermittlungen eingestellt

Nach monatelangen Ermittlungen können die Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich aufatmen: Die 34 in Bayern beschlagnahmten Gewehre wurden zurückgegeben.Ein belastendes Kapitel ist abgeschlossen: Die 34 Schützengewehre, die im Zuge eines Vorfalls in Bayern beschlagnahmt worden waren, sind wieder zurück in Tirol. Sowohl die Ermittlungsverfahren in Österreich als auch jene in Deutschland gegen Mitglieder der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich/Pillersee wurden eingestellt.





Am Dienstag erfolgte die Rückgabe der Waffen durch die deutsche Bundespolizei direkt am Grenzübergang Kiefersfelden an die Verantwortlichen der drei betroffenen Kompanien. Die Gewehre befinden sich inzwischen wieder in den Waffenschränken der Schützen und werden dort sicher verwahrt. Für die betroffenen Kompanien bedeutet die Einstellung sämtlicher Verfahren eine spürbare Entlastung. Der Bund der Tiroler Schützenkompanien bedankt sich bei allen Beteiligten für die sachliche Klärung und konstruktive Aufarbeitung des Vorfalls. Zugleich betonen die Schützen ihren verantwortungsvollen Umgang mit historischen Traditionswaffen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.





Landeskommandant Mjr. Thomas Saurer sieht damit die Möglichkeit, wieder den eigentlichen Aufgaben nachzugehen: „Für die betroffenen Kompanien kann damit ein belastendes Kapitel abgeschlossen werden, sodass der Fokus wieder auf der Pflege von Brauchtum, Tradition und gesellschaftlichem Engagement liegen kann.“



Konsequenzen bereits gezogen

Mit der Rückgabe der Gewehre ist das Thema für die Tiroler Schützenführung allerdings noch nicht erledigt. "Wir haben die notwendigen Konsequenzen bereits gezogen und werden alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Die Bundesleitung hat nicht erst nach Abschluss der Ermittlungsverfahren reagiert, sondern bereits während der laufenden Verfahren entsprechende Maßnahmen gesetzt", betont Landeskommandant Thomas Saurer. Im Mittelpunkt stünden der verantwortungsvolle und sichere Transport von Waffen, das Mitführen der erforderlichen und gültigen Dokumente sowie die dauerhafte Unkenntlichmachung von NS-Symbolen auf Waffen und Ausrüstungsgegenständen.