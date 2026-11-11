Der Kaiserwinkl startet mit neuer Werbelinie durch

Dieser Abend war die Feuertaufe für TVB-Geschäftsführerin Katrin Pühringer und TVB-Obmann Johann Knoll. Beide sind seit rund einem Jahr für den Kaiserwinkl im Einsatz und zogen erstmals gemeinsam Bilanz. Im Mittelpunkt standen dabei jedoch nicht die klassischen Nächtigungszahlen, sondern vor allem der Strategieprozess, der die Verantwortlichen und die Kaiserwinkler in den vergangenen Monaten beschäftigte.



Wie Pühringer und Knoll in ihrem gemeins ...