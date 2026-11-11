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Kitzbüheler Anzeiger
Vollversammlung Kaiserwinl

Aufsichtsratsvorsitzender Georg Kitzbichler, Geschäftsführerin Katrin Pühringer und Obmann Johann Knoll (v. l.) freuen sich über die neue Werbelinie

Foto: Sina Bodingbauer
ABO PUR

Kössen

von Margret Klausner
11. November 2026

Der Kaiserwinkl startet mit neuer Werbelinie durch

Dieser Abend war die Feuertaufe für TVB-Geschäftsführerin Katrin Pühringer und TVB-Obmann Johann Knoll. Beide sind seit rund einem Jahr für den Kaiserwinkl im Einsatz und zogen erstmals gemeinsam Bilanz. Im Mittelpunkt standen dabei jedoch nicht die klassischen Nächtigungszahlen, sondern vor allem der Strategieprozess, der die Verantwortlichen und die Kaiserwinkler in den vergangenen Monaten beschäftigte.

Wie Pühringer und Knoll in ihrem gemeins ...

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