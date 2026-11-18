Das Touristikunternehmen Eurotours hat seinen Firmensitz seit der Gründung im Jahr 1980 in Kitzbühel. Am westlichen Stadtrand der Gamsstadt ist das Unternehmen allerdings erst seit 2009 beheimatet. Damals wurde die markante Firmenzentrale in Form eines Schiffsrumpfes fertiggestellt und in Betrieb genommen. Ursprünglich war die Europazentrale für 250 Mitarbeiter ausgelegt. Im November 2023 bezog Kitzbühel Tourismus mit seiner Verwaltung frei gewordene Büroflächen in dem Gebäude.



Eurotours befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Die „MS Eurotours“, wie Firmengründer und Bauherr Dieter Toth das Gebäude gerne nannte, steht mittlerweile zum Verkauf. In seiner jüngsten Sitzung stellte der Kitzbüheler Gemeinderat mit einer wichtigen Umwidmung indirekt die Weichen für einen möglichen Eigentümerwechsel. Um künftig mehr Flexibilität bei der Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen, wurde die bisherige Sonderfläche „Tourismusdienstleistungszentrum“ in die Sonderfläche „Büro- und Dienstleistungszentrum“ umgewidmet. Der Beschluss war einstimmig.



Verhandlungen mit offenem Ausgang

Dass Eurotours mit der Sparkasse der Stadt Kitzbühel bereits in Gesprächen ist, wird von beiden Seiten bestätigt. Die Sparkasse der Stadt Kitzbühel sei an der Immobilie sehr interessiert, hält Bgm. Klaus Winkler, zugleich Vorsitzender des Sparkassen-Aufsichtsrates, auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers fest. Es gäbe ernsthafte Verhandlungen mit offenem Ausgang. Mehr lässt sich der Stadtchef derzeit nicht in die Karten schauen.