Das markante Eurotours-Firmengebäude könnte zur Bankzentrale der Sparkasse werden. Die Verhandlungen laufen.
Sparkasse will im Schiff von Eurotours vor Anker gehen
Das Touristikunternehmen Eurotours hat seinen Firmensitz seit der Gründung im Jahr 1980 in Kitzbühel. Am westlichen Stadtrand der Gamsstadt ist das Unternehmen allerdings erst seit 2009 beheimatet. Damals wurde die markante Firmenzentrale in Form eines Schiffsrumpfes fertiggestellt und in Betrieb genommen. Ursprünglich war die Europazentrale für 250 Mitarbeiter ausgelegt. Im November 2023 bezog Kitzbühel Tourismus mit seiner Verwaltung frei gewordene Büroflächen in dem Gebäude.
Eurotours befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Die „MS Eurotours“, wie Firmengründer und Bauherr Dieter Toth das Gebäude gerne nannte, steht mittlerweile zum Verkauf. In seiner jüngsten Sitzung stellte der Kitzbüheler Gemeinderat mit einer wichtigen Umwidmung indirekt die Weichen für einen möglichen Eigentümerwechsel. Um künftig mehr Flexibilität bei der Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen, wurde die bisherige Sonderfläche „Tourismusdienstleistungszentrum“ in die Sonderfläche „Büro- und Dienstleistungszentrum“ umgewidmet. Der Beschluss war einstimmig.
Verhandlungen mit offenem Ausgang
Dass Eurotours mit der Sparkasse der Stadt Kitzbühel bereits in Gesprächen ist, wird von beiden Seiten bestätigt. Die Sparkasse der Stadt Kitzbühel sei an der Immobilie sehr interessiert, hält Bgm. Klaus Winkler, zugleich Vorsitzender des Sparkassen-Aufsichtsrates, auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers fest. Es gäbe ernsthafte Verhandlungen mit offenem Ausgang. Mehr lässt sich der Stadtchef derzeit nicht in die Karten schauen.
„Die Sparkassen-Zentrale könnte von der Bahnhofsstraße in das Eurotours-Gebäude verlegt werden.“
Bgm. Klaus Winkler, AR-Vorsitzender der Sparkasse
Sollten die Verhandlungen zu einem positiven Abschluss kommen, sei auch eine Übersiedlung der Bankzentrale von der Bahnhofstraße in das Eurotours-Schiff durchaus denkbar, so Winkler. Damit würden sich die bisherigen Pläne für den Abriss und Neubau der Sparkassen-Zentrale erübrigen.
Abriss und Neubau waren fix geplant
Wie mehrfach berichtet, platzt das rund 40 Jahre alte Hauptgebäude der Sparkasse in der Bahnhofstraße schon seit Langem aus allen Nähten. Hinzu kommt ein erheblicher Sanierungsbedarf: Dach und Fassade müssten erneuert beziehungsweise gedämmt, die Fenster ausgetauscht und wiederkehrende Feuchtigkeitseintritte im Keller behoben werden. Auch der mitten durch das Grundstück verlaufende Hauptmischwasserkanal müsste verlegt werden. Erschwerend kommen die geringen Geschosshöhen hinzu, die eine zeitgemäße Bürostruktur nach den geltenden Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung kaum zulassen.
Die Sparkassen-Zentrale in der Kitzbüheler Bahnhofstraße ist rund 40 Jahre alt. Das Gebäude platzt längst aus allen Nähtten und hat erheblichen Sanierungsbedarf. Deshalb sollte es eigentlich schon 2025 abgerissen werden.
Angesichts dieser baulichen Herausforderungen entschied sich die Sparkasse schließlich gegen eine aufwendige Sanierung und für einen kompletten Neubau. Als Sieger des Architekturwettbewerbs ging das Architekturbüro „Snøhetta“ hervor.
Bereits 2024 gab der Kitzbüheler Gemeinderat mit den erforderlichen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanbeschlüssen grünes Licht für das Vorhaben. Der Baustart war ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehen, wurde jedoch bekanntlich nicht eingehalten