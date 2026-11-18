Auch „Snowfarming“ hat seine Grenzen
War es heuer vor allem die Landwirtschaft, die unter der zunehmenden Trockenheit litt, zeigt der herannahende Winter, dass auch der Tourismus längst betroffen ist. Der heiße Sommer hat deutlich gemacht, dass selbst das sogenannte Snowfarming keine Garantie mehr für weiße Loipen ist. Im Kaiserwinkl schmolz der eingelagerte Schnee sprichwörtlich wie Butter in der Sonne. Eine gewohnte Loipe in Kössen fällt deshalb heuer vorerst aus. Dass selbst die Hilfe aus dem benachbarten Bayern an naturschutzrechtlichen Vorgaben scheitert, zeigt, wie schwierig es geworden ist, den Winter künstlich abzusichern. Dabei geht es um weit mehr als um Nächtigungszahlen und internationale Bewerbe. Loipen sind ebenso für Einheimische ein wichtiges Freizeitangebot.
Auch St. Ulrich setzt auf ein eigenes Schneedepot. Angesichts der Bedeutung des Langlaufs und internationaler Sportveranstaltungen ist das durchaus nachvollziehbar. Doch so sinnvoll solche Investitionen sein mögen: Sie lösen nicht das eigentliche Problem. Wenn die Sommer immer heißer und die Niederschläge weniger werden, wird auch das Lagern von Schnee zur Herausforderung. Technik kann helfen, aber sie kann das Klima nicht überlisten.
Das Fazit: Die Wintersportorte müssen sich auf veränderte Bedingungen einstellen. Schneedepots können ein Baustein sein, aber keine Garantie. Denn irgendwann stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie viel Schnee man über den Sommer retten kann, sondern ob der Aufwand dafür noch in einem vernünftigen Verhältnis steht. Schnee lässt sich lagern – einen Winter kann man damit aber nicht kaufen.