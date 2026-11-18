Auch St. Ulrich setzt auf ein eigenes Schneedepot. Angesichts der Bedeutung des Langlaufs und internationaler Sportveranstaltungen ist das durchaus nachvollziehbar. Doch so sinnvoll solche Investitionen sein mögen: Sie lösen nicht das eigentliche Problem. Wenn die Sommer immer heißer und die Niederschläge weniger werden, wird auch das Lagern von Schnee zur Herausforderung. Technik kann helfen, aber sie kann das Klima nicht überlisten.



Das Fazit: Die Wintersportorte müssen sich auf veränderte Bedingungen einstellen. Schneedepots können ein Baustein sein, aber keine Garantie. Denn irgendwann stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie viel Schnee man über den Sommer retten kann, sondern ob der Aufwand dafür noch in einem vernünftigen Verhältnis steht. Schnee lässt sich lagern – einen Winter kann man damit aber nicht kaufen.