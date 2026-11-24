Seit 2015 arbeitet St. Johann an der Neugestaltung seines Ortskerns. Was mit einzelnen Maßnahmen begann, hat sich zu einem langfristigen Projekt entwickelt. Ziel ist ein lebendiges Zentrum mit mehr Aufenthaltsqualität, zusätzlichen Grünflächen, sicheren Fußwegverbindungen und weniger Verkehr. Mit dem neunten Bauabschnitt wurde im Herbst 2026 ein weiterer Meilenstein gesetzt.



Dabei ging es nicht nur um die optische Aufwertung, sondern auch um die E ...