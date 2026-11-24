Realitätsnahe Übung eines Zugunglücks mit rund 30 Verletzten: Das Team des Bezirkskrankenhauses St. Johann trainierte gemeinsam mit dem Roten Kreuz Kitzbühel, der Feuerwehr, weiteren Blaulichtorganisationen, der Leitstelle Tirol und den ÖBB die Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten. Allein seitens des Krankenhauses waren rund 100 Personen an der Katastrophenschutzübung beteiligt dazu 50 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes.





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