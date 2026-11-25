Ein Projekt mit Charme“– so bezeichnet Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler die Pläne für eine mögliche Neugestaltung des zentrumsnahen Gries-Parkplatzes, die er im Rahmen der öffentlichen Gemeindeversammlung präsentierte. Anstelle der derzeit 110 Autoabstellplätze könnte hier künftig ein dauerhafter Marktplatz entstehen.



12 Markthäuschen, ein- oder zweigeschossig

Das rund 2.500 Quadratmeter große Areal befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde und soll nach dem Vorbild des Wiener Naschmarkts oder des Münchner Viktualienmarkts mit rund einem Dutzend Markthäuschen belebt werden. Diese könnten ein- oder zweigeschossig ausgeführt werden, wie Winkler erläuterte. Die Idee dazu stammt vom Kitzbüheler Architekten Herbert Günther.



Vorgesehen ist außerdem, die bisher geschotterte Fläche zu pflastern. Auch die Errichtung eines Parkhauses in unmittelbarer Nähe sowie eine neue Verkehrsanbindung an die Pass-Thurn-Straße bleiben weiterhin Thema.



Leistbares Einkaufen und leistbare Gastronomie

„Hier im Gries können wir leistbares Einkaufen und leistbare Gastronomie selbst bestimmen“, betonte Winkler. Die Markthäuschen sollen vermietet werden und Platz für einen vielfältigen Branchenmix bieten. Dem Bürgermeister schwebt ein lebendiger Treffpunkt mit unterschiedlichen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten vor. Das Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase.