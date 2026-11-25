Die Gemeinde Kössen wächst unaufhaltsam weiter. Wie Bürgermeister Reinhold Flörl bei der Gemeindeversammlung dieser Tage berichtete, zählt die Kaiserwinklgemeinde mittlerweile 4.761 Hauptwohnsitze und 1.251 Nebenwohnsitze. Das sind fast 300 Wohnsitze mehr als noch im Jahr 2025. Insgesamt leben in Kössen Menschen aus mehr als 50 Nationen. Die größte Gruppe bilden dabei die Deutschen mit 1.466 Personen.



In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde kräf ...