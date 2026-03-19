St. Johanner Autofrühling: Elf Aussteller, 31 Marken

Der St. Johanner Autofrühling ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie Herbert Sparer (Auto Sparer) unterstreicht: „Wir wollen den Schulterschluss nach außen zeigen.“ Bei der 24. Auflage der großen Messe am 18. April werden elf Aussteller von 10 bis 17 Uhr ihre Neuheiten in der St. Johanner Fußgängerzone präsentieren. Insgesamt rollen 170 Fahrzeuge auf, 31 Marken sind vertreten. „Mehr als auf der Innsbrucker Messe“, freut sich Sparer. Heuer tritt der Autofrühling erstmals in frischem Design auf, ansonsten bleibt sich die Traditionsveranstaltung treu: Zu den beliebtesten Highlights des St. Johanner Autofrühlings zählt das Gewinnspiel. Heuer winken St. Johanner Einkaufsgutscheine in Gesamthöhe von 4.000 Euro. Beim Gewinnspiel müssen von den Teilnehmern Aufkleber bei jedem Aussteller gesammelt werden, die dann auf eine Gewinnkarte geklebt werden.



Große Verlosung um 16.30 Uhr

Unter den vollständigen Gewinnkarten werden um 16.30 Uhr unter den anwesenden Teilnehmern drei Preise verlost – der erste Platz erhält 2.500 Euro, der zweite 1.000 Euro und der dritte 500 Euro. „Wir wollen die Wertschöpfung in der Region behalten und die St. Johanner Wirtschaft unterstützen“, unterstreicht Herbert Sparer. Denn der Autofrühling kann und soll die Schlagkraft der heimischen Betriebe in den Mittelpunkt rücken.

Frequenzmessung als Schulprojekt

„Es soll ein schöner, runder Tag in St. Johann werden“, freut sich auch Ortsmarketing-Geschäftsführerin Angelika Hronek auf das Event, das alljährlich von den Autohäusern der Region ausgerichtet wird. Für feine Kulinarik sorgt wieder die St. Johanner Hilfsgemeinschaft. Die Moderation übernimmt erneut Clara Ploder. Im Bereich des Gemeindeamts steht für die kleinen Gäste wieder „Fun for Kids“ mit Attraktionen bereit.

Heuer werden die Schülerinnen Anna Teufel und Lisa Brunner von der Berufsschule Kitzbühel eine Frequenzerhebung durchführen. Somit gewinnen die Veranstalter wertvolle Einblicke über die Reichweite des St. Johanner Autofrühlings. Der Mehrwert des großen Events ist aber unbestritten: „Man kann sich ungezwungen informieren“, sagt Werner Dötlinger von Porsche St. Johann.



Das gezeigte Angebot deckt dabei verschiedenste Antriebsarten ab. Dazu Herbert Sparer: „Die Mobilität befindet sich in einer Transformation. So wie der Kunde individuell ist, ist es auch der Antrieb.“ Abschließend betont Herbert Sparer stellvertretend für alle Organisatoren: „Wir möchten uns besonders bei Gemeinde, Ortsmarketing, den Wirtschaftstreibenden, Anrainern, Pfarre etc. für die Unterstützung bedanken.“