  1. Home
  2. Bezirk
  3. Sport, Spaß und starke Leistungen
Kitzbüheler Anzeiger
IDUS Winterspiele
Foto: IDUS

St. Ulrich

von Kitzbüheler Anzeiger
10. März 2026

Sport, Spaß und starke Leistungen

Rund 80 Teilnehmer fanden sich Ende Februar zu den IDUS Winterspielen bei der Bergbahn Buchensteinwand ein, um ihre Kräfte in drei verschiedenen Sportarten zu messen. Die Bewerbe wurden nacheinander abgehalten, sodass Fans, Sportler und Betreuer die Möglichkeit hatten, bei jeder Disziplin hautnah dabei zu sein und durch Anfeuerungsrufe zusätzlich zu motivieren.

Den Auftakt bildete der Riesentorlauf. Unterstützt von der Skischule wurde ein Kurs gesteckt und neun mutige Skifahrer stellten sich der Herausforderung. Sie bewältigten die Strecke mit Bravour und alle erreichten unfallfrei und unter lauten Anfeuerungsrufen das Ziel.

Zur großen Freude der Veranstalter war heuer ausreichend Schnee für eine Loipe vorhanden. Fünf Langläufer traten auf einer eigens dafür gespurten Runde gegeneinander an. Nicht zu unterschätzen war die Geschwindigkeit in der ersten Kurve. Zwei Teilnehmerinnen ließen sich von ihren Stürzen nicht entmutigen und schafften es trotzdem ins Ziel.

Beim abschließenden Eisstockschießen, das mit Unterstützung des EV St. Ulrich organisiert wurde, waren schließlich alle Teilnehmer gefordert. Die Entscheidung fiel knapp aus – am Ende gab es drei erste, vier zweite und vier dritte Plätze.

Für die musikalische Umrahmung sorgte wie gewohnt Irene. Bei der Preisverteilung gab es nur strahlende Gesichter. Von Vizebürgermeisterin Kathi Würtl bekamen die Teilnehmer Pokale und Medaillen überreicht. Zusätzlich wurde diesmal auch die Durchschnittszeit bzw. Durchschnittspunktezahl gewertet, und die Athleten die am nächsten dran waren, erhielten ebenfalls einen Preis.

Vorschau: IDUS Sommerevent am Pillersee, am 13. Juni.

Foto: IDUS
Foto: IDUS

