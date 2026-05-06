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Kitzbüheler Anzeiger
Kössener Lehrlingsrallye Aquathermbau
Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kössen

von Elisabeth Galehr
06. Mai 2026

Kössener Lehrlingsrallye heuer erstmals mit den dritten Klassen

Das heurige Jahr brachte bei der Kössener Lehrlingsrallye eine Änderung mit sich: Erstmals wird im Frühling ein Termin angeboten. Über 70 Schüler der dritten Klassen der MS Kössen konnten schon vorab Einblicke in die Arbeitswelt vor der Haustüre bekommen. „Viele Jugendliche beginnen schon im Sommer damit, sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen“, schildert Ortsmarketing-Koordinatorin Christina Jöchtl. Mit dem neuen Angebot im Frühling wolle man a ...

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