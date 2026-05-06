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Kitzbüheler Anzeiger
Karrierefrühstück Lukas Harasser Keash
Foto: Tourismusschulen am Wilden Kaiser

Wirtschaft

von Kitzbüheler Anzeiger
06. Mai 2026

Karrierefrühstück an der Tourismusschule

Beim Karrierefrühstück an den Tourismusschulen Am Wilden Kaiser erhielten die Schüler der dritten und vierten Klassen kürzlich praxisnahe Einblicke in mögliche Berufswege. Unter dem Motto „Meine Zukunft im Tourismus“ berichteten erfolgreiche Absolventen von ihren persönlichen Karrierewegen und gaben wertvolle Tipps für den Berufseinstieg. Direktor Christian Grote führte durch den Vormittag, der mit Grußworten von Hotelier und WK-Tirol-Spartenvertreter Michael Grander eröffnet wurde. Im Anschluss präsentierten die ersten Referenten ihre Erfahrungen und standen den Jugendlichen für Fragen zur Verfügung.

Nach der Eröffnung des Frühstücksbüfetts folgten weitere Vorträge, die unterschiedliche berufliche Perspektiven im Tourismus aufzeigten – von der Gastronomie über den Sportbereich bis hin zur Selbstständigkeit. Zu den Vortragenden zählten Tina Hötzendorfer (Rollin’Art, St. Johann), Serafin Brunner (Sous-Chef im Hotel Panorama, Bad Häring), Jan Überall (Generalsekretär des Kitzbüheler Ski Clubs) sowie Sabrina Weiß-Hecht und Lukas Harasser vom Start-up „Keash“. Sie vermittelten eindrucksvoll, wie vielfältig und international die Möglichkeiten in der Branche sind. Den Abschluss bildete u.a. die feierliche Verleihung der Zertifikate „Junior Master Chef“.

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