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Kitzbüheler Anzeiger
Ortswärme St. Johann GF Fritz Obernauer mit Mitarbeitern

GF Fritz Obernauer und seine Mitarbeiter zeigen sich stolz auf den Meilenstein.

Foto: Ortswärme

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
06. Mai 2026

Meilenstein für die Ortswärme St. Johann

Die Ortswärme St. Johann setzt einen weiteren Meilenstein im Ausbau der regionalen Internetinfrastruktur: Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines neuen 100-Gigabit-Backbones erreicht das Glasfasernetz erstmals Übertragungskapazitäten auf diesem Niveau. Das Versorgungsgebiet reicht von St. Johann über Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf und Waidring bis nach Fieberbrunn. Im Zuge der Erneuerung wurde die zentrale Netzwerktechnik vereinheitlicht, die Verfügbarkeit erhöht und die Infrastruktur zukunftssicher ausgebaut.

Ein internationaler Netzwerkausrüster lieferte die neue Backbone-Technologie und übernahm Installation sowie Support. Gleichzeitig wurden die Anbindungen an internationale Internetknoten über Salzburg, das Brixental, das Inntal sowie Richtung Deutschland, Innsbruck, Italien und Schweiz optimiert. Damit sind Bandbreiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde im Backbone möglich. Von der Modernisierung profitieren Unternehmen und Privatkunden durch hohe Geschwindigkeiten und geringe Latenzen. In Kombination mit Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude entsteht ein leistungsfähiges regionales Gigabit-Netz, das Anwendungen wie Streaming, Gaming und datenintensive Businesslösungen unterstützt und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärkt.

Know-How aus der Region
Neben der technischen Umsetzung spielte auch der Aufbau regionaler Kompetenz eine zentrale Rolle. Ein Team der Ortswärme koordinierte die Integration der neuen Systeme in die bestehende Infrastruktur und setzte das Projekt maßgeblich um. Geschäftsführer Fritz Obernauer: „Der damit verbundene Erwerb von Wissen und Erfahrung für Betrieb und Optimierung der Glasfasernetze liegt nun in regionalen Händen. Dieses Know-how fließt direkt in unsere tägliche Arbeit zum Nutzen unserer Kunden ein.“

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