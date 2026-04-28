Windkraft & Naturschutz – Widerspruch oder Chance?

Ein zentraler Punkt ist der Flächenbedarf. Windkraft benötigt vergleichsweise wenig Raum. Auf rund zwei Prozent der Fläche Österreichs könnten Windparks mehr Strom erzeugen, als derzeit in ganz Österreich verbraucht wird.

Gleichzeitig bleibt der Großteil der Flächen rund um die Anlagen weiterhin nutzbar – etwa für die Land- und Forstwirtschaft. Über die Lebensdauer eines Windrades wird lediglich ein sehr kleiner Teil durch das Fundament direkt beansprucht.



Nach dem Rückbau der Anlagen kann diese Fläche zudem wieder vollständig renaturiert werden. „Windkraft ist eine der effizientesten Formen der Energiegewinnung, wenn es um den Flächenverbrauch geht. Für uns ist entscheidend, dass die Eingriffe klar begrenzt und langfristig reversibel sind“, betont Josef Plank, Präsident der IG Windkraft.

Bereits vor der Errichtung werden mehrjährige Erhebungen durchgeführt.

