Griaß di! Verein: Zwei-Millionen-Marke noch heuer in Reichweite

Seit mittlerweile zwölf Jahren besteht der „Griaß-di!“-Verein, der sich von 30 Mitgliedern im Gründungsjahr auf derzeit 178 Mitglieder steigerte. Im abgelaufenen Jahr kamen sechs neue Betriebe dazu, wie Obmann Hans Knoll im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung in Kössen berichten konnte.



Die Mitgliederstruktur sei „gut gemischt, was die Branchen betrifft“, freut sich Knoll. Schwerpunkte liegen in Gastronomie und Handel, zugleich sind u.a. zahlrei ...