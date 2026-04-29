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  3. Griaß di! Verein: Zwei-Millionen-Marke noch heuer in Reichweite
Kitzbüheler Anzeiger
Griass di Verein Vorstand Kössen

Der Vorstand mit Obmann Hans Knoll (3.v.r.), Viktoria Mühlberger, Andreas Hörfarter (2.v.r.), Rudi Raubinger (l.) sowie Beirat Andreas Schermer (2.v.l.) konnte LA Peter Seiwald zur Versammlung begrüßen. Seiwald gab dabei Einblick in die Bestrebungen, örtliche Gutscheine zusätzlich digital abbilden zu können.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kössen

von Elisabeth Galehr
29. April 2026

Griaß di! Verein: Zwei-Millionen-Marke noch heuer in Reichweite

Seit mittlerweile zwölf Jahren besteht der „Griaß-di!“-Verein, der sich von 30 Mitgliedern im Gründungsjahr auf derzeit 178 Mitglieder steigerte. Im abgelaufenen Jahr kamen sechs neue Betriebe dazu, wie Obmann Hans Knoll im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung in Kössen berichten konnte.

Die Mitgliederstruktur sei „gut gemischt, was die Branchen betrifft“, freut sich Knoll. Schwerpunkte liegen in Gastronomie und Handel, zugleich sind u.a. zahlrei ...

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