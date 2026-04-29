Der Vorstand mit Obmann Hans Knoll (3.v.r.), Viktoria Mühlberger, Andreas Hörfarter (2.v.r.), Rudi Raubinger (l.) sowie Beirat Andreas Schermer (2.v.l.) konnte LA Peter Seiwald zur Versammlung begrüßen. Seiwald gab dabei Einblick in die Bestrebungen, örtliche Gutscheine zusätzlich digital abbilden zu können.
Griaß di! Verein: Zwei-Millionen-Marke noch heuer in Reichweite
Seit mittlerweile zwölf Jahren besteht der „Griaß-di!“-Verein, der sich von 30 Mitgliedern im Gründungsjahr auf derzeit 178 Mitglieder steigerte. Im abgelaufenen Jahr kamen sechs neue Betriebe dazu, wie Obmann Hans Knoll im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung in Kössen berichten konnte.
Die Mitgliederstruktur sei „gut gemischt, was die Branchen betrifft“, freut sich Knoll. Schwerpunkte liegen in Gastronomie und Handel, zugleich sind u.a. zahlrei ...