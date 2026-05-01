Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Österreichs Seilbahner zogen Bilanz: Einer der besten Winter überhaupt
Kitzbüheler Anzeiger
Seilbahner Bilanz Österreich

Seilbahnenobmann Franz Hörl, Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer und Fachverbands-GF Erik Wolf.

Foto: WKÖ

Wirtschaft

von Kitzbüheler Anzeiger
01. Mai 2026

Österreichs Seilbahner zogen Bilanz: Einer der besten Winter überhaupt

Auf ein erfreuliches Ergebnis blicken Österreichs Seilbahnen zum Ende der Wintersaison in den meisten heimischen Skigebieten zurück. Parallel zum 100-jährigen Jubiläum verzeichnen die Unternehmen eine Saison, die zumindest an die letzten Saisonen vor Corona anschließt, diese wahrscheinlich aber sogar übertrifft. „Einen wesentlichen Beitrag zur Erfolgsbilanz lieferte dabei auch der frühe Saisonstart dank technischer Beschneiung. Diese sicherte insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung und rund 8,7 Millionen Nächtigungen“, heißt es dazu in einer Aussendung.

54 Millionen Ersteintritte
Die aktuelle Hochrechnung für die vergangene Wintersaison 2025/26 ergibt einen Wert von rund 54 Millionen Ersteintritten – und somit einen der besten Winter aller Zeiten für die österreichischen Seilbahnen. „Wir liegen damit ca. vier Prozent über dem Wert des letztjährigen Winters“ freut sich Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer.
Bis Ende Jänner lag die Branche um fast sechs Prozent über dem Vorjahr und erreichte das Rekordniveau des Winters 2019/20. Im Februar konnte die Bilanz nicht ganz gehalten werden, auch wenn immer noch ein Plus von mehr als zwei Prozent zu Buche steht. Der März mit einem Minus von 6,6 Prozent sorgte für einen leichten Dämpfer.

100 Jahre Seilbahnen in Österreich
Im Rahmen der Seilbahntagung feierte die Branche zugleich ihr 100-jähriges Bestehen, das mit dem Bau der Tiroler Zugspitzbahn und der Rax-Seilbahn 1926 ihren Anfang nahm. Zugleich feiert auch die Qualitätsmarke „Beste Österreichische Sommerseilbahnen“ des Fachverbandes ihr 25-jähriges Bestehen. „Was 1926 als technisches Pionierprojekt begann, hat zu einem zentralen Motor für Wertschöpfung, Beschäftigung und regionaler Entwicklung in Österreich geführt“, unterstreicht Fachverbands-Geschäftsführer Erik Wolf.

Heute zeige sich die wirtschaftliche Bedeutung deutlicher denn je: Rund 54 Millionen Nächtigungen und deutlich über 50 Millionen Skier Days pro Winter sowie eine Wertschöpfung von etwa 6,7 Milliarden Euro im Winter sind unmittelbar mit der Branche verbunden. „Insgesamt hängen 128.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an den Seilbahnen.“, betont Wolf abschließend.

Weitere Artikel:

Girls Day Egger St. Johann

St. Johann

30.04.2026

Girls' Day: Egger öffnete Türen

Zwölf junge Teilnehmerinnen hatten Gelegenheit, am Standort St. Johann technische Berufe ganz praktisch kennenzulernen.

Griass di Verein Vorstand Kössen
ABO PUR

Kössen

29.04.2026

Griaß di!: Zwei-Millionen-Marke in Reichweite

Die Kaiserwinkler Wirtschaftsvereinigung „Griaß di!“ hielt kürzlich ihre Hauptversammlung ab. Ende 2025 erfolgte die Auflage der vierten Generation der Gutscheine. Diese könnten bereits im Herbst eine besondere Schallmauer durchbrechen.

moderation-neu-2
ABO PUR

Kitzbühel

29.04.2026

Erfolgreicher Auftakt der "Nacht der Redner"

In Kitzbühel ging das Format rund um inspirierende Persönlichkeiten als „Österreich-Premiere“ über die Bühne.

tauernwindpark-sommer-rockenbauer-8-credits-im-impressum-we-94-2

WERBUNG

Wirtschaft

28.04.2026

Windkraft & Naturschutz – Widerspruch oder Chance?

Die Errichtung von Windkraftanlagen wird oft als Konflikt zwischen Energieversorgung und Naturschutz dargestellt. Klar ist aber, dass es nur gemeinsam geht.

Hypo Jubiläum 40 Jahre GL Franz Aufschnaiter und Hans Spieglmayr

Kitzbühel

28.04.2026

Hypo feierte: 40 Jahre in Kitzbühel

Zahlreiche Kunden begingen gemeinsam mit der Geschäftsstelle das Jubiläum. Seit vier Jahrzehnten ist sie am Standort Bichlstraße.

Maschinenring Team Kitzbühel

Bezirk

24.04.2026

Maschinenring blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Der Maschinenring Kitzbühel zog in seiner jüngsten Generalversammlung Bilanz über 2025. Den Höhepunkt stellte das festliche 5-Jahres-Jubiläum des MR-Zentrums dar.

Airliner WM

Kitzbühel

24.04.2026

Kitzbühel war WM-Mekka für die Airliner

In Kitzbühel gingen die 65. World Airline Ski Championships erfolgreich über die Bühne.

Berufsschule Kitzbühel TFBS Tag der offenen Tür

Kitzbühel

23.04.2026

Berufsschule Kitzbühel öffnete ihre Türen

Zu den Gästen beim Tag der offenen Tür in der TFBS zählte unter anderem Landeshauptmann Anton Mattle.

E-Paper
Aktuelles