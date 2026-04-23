Berufsschule Kitzbühel öffnete ihre Türen

Nach einer intensiven Umbauphase öffnete die Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro in Kitzbühel am 15. und 16. April erstmals ihre Türen und präsentierte sich der Öffentlichkeit in neuem Glanz. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Besonders stark vertreten waren Schüler aus Mittel- und Polytechnischen Schulen. Im Mittelpunkt standen die neu errichteten Werkstätten und die Erweiterung des Schulgebäudes. Dazu zählen moderne Ski-, Rad- und Tenniswerkstätten ebenso wie ein Bootfitting-Labor.

Gleichzeitig festigt die TFBS Kitzbühel ihre Rolle als größter Standort und bedeutendstes Kompetenzzentrum für den Sportfachhandel in Tirol sowie die größte Ausbildungsstätte für die Sportgerätefachkraft in ganz Österreich.



Vor Ort konnten sich die Jugendlichen ein umfassendes Bild über die vielfältigen Lehrberufe machen, die an der Schule angeboten werden. Neben der Ausbildung zur Bürokauffrau bzw. zum Bürokaufmann werden auch verschiedene Bereiche des Einzelhandels – vom allgemeinen Handel über den Textilbereich bis hin zum Sporthandel – sowie der Beruf der Sportgerätefachkraft vermittelt.

Spannende Stationen wie z.B. die „Millionenshow“, ein Europaquiz, ein Escape Room, ein Kino mit Popcorn sowie kreative Formate wie Mystery Box oder Pokale-Pong boten abwechslungsreiche Einblicke. Zu den Ehrengästen zählten LH Anton Mattle sowie die Landtagsabgeordenten Peter Seiwald, Katrin Brugger und Claudia Hagsteiner.