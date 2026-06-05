Kitzhof ist erneut "Great Place to Work"

Auf der „Great Place to Work“-Gala wurde das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort als einer der 45 besten Arbeitgeber aus allen Branchen in Österreich ausgezeichnet. Die erneute Zertifizierung als „Great Place to Work“ im Frühjahr 2026 unterstreicht die Arbeitsplatzkultur im Hotel Kitzhof – und dies bereits zum vierten Mal in Folge. Great Place to Work ist ein Institut, das Arbeitgeber für eine Kultur auszeichnet, die sowohl den Menschen als auch den Unternehmenserfolg in den Mittelpunkt stellt. „Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Freude. Es ist schön zu sehen, dass unser wertschätzendes Miteinander wahrgenommen wird“, so Geschäftsführender Direktor Johannes Mitterer. Im Bild: Justin Graf und Magdalena Groiß vom Kitzhof.