Travel Partner GmbH expandiert

Die Travel Partner GmbH, die größte konzernunabhängige DMC (Destination Management Company) im österreichischen Reiseeingangsgeschäft, expandiert weiter nach Deutschland und erwirbt 100 % der Anteile an Kästl Touristik mit Sitz Sulzbach-Rosenberg in Bayern und wird somit Teil der Travel Partner Group. Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei etablierte Unternehmen der Gruppentouristik ihre Kräfte und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum sowie eine verstärkte Internationalisierung im zentral- und osteuropäischen Gruppenreisemarkt. Die Transaktion wurde am 20. Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen. Travel Partner wurde 1985 in Ellmau in Tirol gegründet und ist heute die führende konzernunabhängigen Destination Management Company in Österreich.