Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Travel Partner GmbH expandiert
Kitzbüheler Anzeiger
Travel Partner Kästl

Michael Poot (CEO Travel Partner) mit Hans-Jürgen und Brigitte Kästl (Kästl Touristik) sowie Daniel Dicke (COO Gruppen Travel Partner).

Foto: Travel Partner

Ellmau

von Kitzbüheler Anzeiger
06. Juni 2026

Travel Partner GmbH expandiert

Die Travel Partner GmbH, die größte konzernunabhängige DMC (Destination Management Company) im österreichischen Reiseeingangsgeschäft, expandiert weiter nach Deutschland und erwirbt 100 % der Anteile an Kästl Touristik mit Sitz Sulzbach-Rosenberg in Bayern und wird somit Teil der Travel Partner Group. Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei etablierte Unternehmen der Gruppentouristik ihre Kräfte und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum sowie eine verstärkte Internationalisierung im zentral- und osteuropäischen Gruppenreisemarkt. Die Transaktion wurde am 20. Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen. Travel Partner wurde 1985 in Ellmau in Tirol gegründet und ist heute die führende konzernunabhängigen Destination Management Company in Österreich.

Weitere Artikel:

Great Place to Work Kitzhof 2026

Kitzbühel

05.06.2026

Kitzhof ist erneut "Great Place to Work"

Andreas Scheiber Spängler Bank Tirol Leitung

Kitzbühel

05.06.2026

Bankhaus Spängler zog Bilanz

In den beiden Niederlassungen in Innsbruck und Kitzbühel betreut die Bank ein Kundenvolumen von mehr als 957 Mio. Euro.

Symbolbild Arbeitsmarkt Lupe Zeitung

Bezirk

04.06.2026

Arbeitslosigkeit ging im Mai zurück

Besonders der Bezirk Kitzbühel profitierte von der positiven Entwicklung, die vor allem auf den Saisonauftakt im Tourismus zurückgeht.

Verkaufswettbewerb Vorentscheid Tyrol Skills Berufsschule Kitzbühel

Kitzbühel

03.06.2026

Vorentscheid für TyrolSkills an der Berufsschule

Zehn engagierte Lehrlinge stellten sich im Rahmen eines Verkaufswettbewerbs einer Fachjury.

Leistbarkeit von Eigenheimen Österreichkarte
ABO PUR

Bezirk

03.06.2026

Leistbarkeit von Eigenheimen: Bezirk teures Pflaster

Eine Analyse des Portals „Durchblicker“ zeigt: Der Traum vom Eigenheim vor allem im Westen unleistbar.

FH Campus Symbolbild Umfrage

Bezirk

03.06.2026

Vision für den Bezirk: FH-Campus

Im Bezirk wird derzeit geprüft, ob ein Fachhochschul-Campus umgesetzt werden kann.
Ein Fragebogen erhebt die Wünsche.

Mai Shopping Gewinnübergabe Hopfgarten

Hopfgarten

02.06.2026

Hopfgartner Handel lud zum Bummeln ein

Zweites „Mai(n)Shopping“ in der Marktgemeinde war ein großer Erfolg: Viele Besucher schauten im Ortszentrum vorbei.

Christian Kniescheck Eurotours
ABO PUR

Kitzbühel

28.05.2026

Eurotours: Kniescheck übernimmt Geschäftsführung

Ab 1. Juni 2026 übernimmt Christian Kniescheck die Geschäftsführung der Eurotours und folgt damit auf Maik Gruba.

E-Paper
Aktuelles