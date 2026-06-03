Leistbarkeit von Eigenheimen: Bezirk teures Pflaster

Eine Analyse der Plattform "Durchblicker" zeigt: Eigenheim sind vor allem im Westen Österreichs unleistbar. Die KIM-Verordnung ist Geschichte und doch sind Banken bei der Kreditvergabe dazu angehalten, die Tilgungsrate von 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht zu überschreiten. Das Tarifvergleichs- und Wechselportal „Durchblicker“ hat sich in seiner aktuellen Ausgabe des Immo-Leistbarkeitsindex‘ angesehen, welche Auswirkungen Immobilienpreise, Eink ...