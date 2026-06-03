Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Leistbarkeit von Eigenheimen: Bezirk teures Pflaster
Kitzbüheler Anzeiger
Leistbarkeit von Eigenheimen Österreichkarte
Foto: Durchblicker
ABO PUR

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
03. Juni 2026

Leistbarkeit von Eigenheimen: Bezirk teures Pflaster

Eine Analyse der Plattform "Durchblicker" zeigt: Eigenheim sind vor allem im Westen Österreichs unleistbar. Die KIM-Verordnung ist Geschichte und doch sind Banken bei der Kreditvergabe dazu angehalten, die Tilgungsrate von 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht zu überschreiten. Das Tarifvergleichs- und Wechselportal „Durchblicker“ hat sich in seiner aktuellen Ausgabe des Immo-Leistbarkeitsindex‘ angesehen, welche Auswirkungen Immobilienpreise, Eink ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles