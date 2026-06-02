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Kitzbüheler Anzeiger
Mai Shopping Gewinnübergabe Hopfgarten

Freude über Brixentaler im Wert von 100 Euro: v.l. Unternehmerin Petra Weiß, Gewinnerin Alexandra Bucher und WHI-Vertreter Bernhard Huber.

Foto: Standortmarketing Hohe Salve-Wildschönau

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
02. Juni 2026

Mai(n) Shopping: Hopfgartner Handel lud zum Bummeln ein

Nach dem gelungenen Auftakt im Vorjahr und der erfolgreichen Herbst-Ausgabe lud das jüngste „Mai(n) Shopping“ unter dem Motto „Einkaufen & Genießen“ zum entspannten Bummeln und Entdecken im Hopfgartner Markt ein. Bei frühsommerlichen Temperaturen und bester Stimmung lockte das Event zahlreiche Besucher in die teilnehmenden Geschäfte im Hopfgartner Markt und darüber hinaus. Bis in die Abendstunden wurde das vielfältige Angebot der regionalen Betriebe genossen.

Die verlängerten Öffnungszeiten, liebevoll vorbereiteten Aktionen und die persönliche Atmosphäre machten den Einkaufstag erneut zu einem gemütlichen Treffpunkt mitten im Ort. Viele Geschäfte überraschten mit kleinen Aufmerksamkeiten, besonderen Angeboten oder erfrischenden Sommerdrinks. So ließ sich der Abend für die Besucher bewusst nutzen, um durch Hopfgarten zu schlendern und neue Geschäfte zu entdecken.

Große Beteiligung am Gewinnspiel
Die gute Stimmung zeigte einmal mehr, wieviel Vielfalt, Qualität und persönlicher Einsatz im regionalen Handel stecken.
Besonders beliebt war erneut das Shopping-Gewinnspiel: Wer mindestens fünf teilnehmende Geschäfte besuchte, konnte Stempel sammeln und seine Gewinnkarte abgeben. Die Beteiligung war groß und die Freude bei der Verlosung ebenso. Mittlerweile konnten die glücklichen Gewinnerinnen ihre Preise – Brixentaler im Wert von jeweils 100 Euro – entgegennehmen.

Handel am Standort weiter stärken
Damit bleibt die Kaufkraft weiterhin direkt in der Region und kommt wiederum den heimischen Betrieben zugute. Das Mai(n) Shopping ist eine gemeinsame Initiative vom regionalen Wirtschaftsverein WHI, dem Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau und den Hopfgartner Betrieben. „Es zeigte einmal mehr, wie lebendig und vielseitig der lokale Handel in Hopfgarten ist“, freuen sich die Veranstalter in einer Aussendung und ziehen abermals ein positives Fazit über die Aktion. Übrigens: Die Vorbereitungen für das nächste Herbst Shopping am Freitag, 16. Oktober, laufen bereits.

Ziel der Hopfgartener Betriebe, des Wirtschaftsvereins WHI und des Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau ist es auch künftig, besondere Einkaufserlebnisse zu schaffen und damit den regionalen Handel weiter zu stärken.

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