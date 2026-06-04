Arbeitslosigkeit ging im Mai zurück

Mit Stichtag 31. Mai waren in Tirol 17.882 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um -476 Menschen weniger (-2,6 Prozent). Zwei Drittel der arbeitslos vorgemerkten Personen (66,8 Prozent) sind dies kürzer als drei Monate. Drei von Zehn haben aktuell eine Einstellzusage (31,2 Prozent) von einem Betrieb und fast ebenso viele waren zuletzt in der Beherbergung und Gastronomie beschäftigt (31,4 Prozent). „Der Tiroler Arbeitsmarkt ist gut in die Sommersaison gestartet.



Besonders der Tourismus sorgt für eine spürbare Belebung und hat die Arbeitslosigkeit sinken lassen. Aber auch in anderen Branchen können wir aktuell erfreuliche Entwicklungen beobachten“, sagt Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Bei 17.882 Arbeitslosen und geschätzten 349.000 unselbständig Beschäftigten betrug die Arbeitslosenquote im Monat 2026 in Tirol 4,9 Prozent. Im Bundesländervergleich ist das hinter Salzburg der zweitniedrigste Wert.



Höchster Rückgang im Bezirk Kitzbühel

Mit Ausnahme vom Arbeitsmarktbezirk Innsbruck Stadt/Land (+3,9 Prozent) ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr in allen Tiroler Bezirken gesunken. Am stärksten fiel der Rückgang in Kitzbühel (-12,6 Prozent), Lienz (-11,2 Prozent) und Imst (-10,4 Prozent) aus. Aber auch in den Bezirken Kufstein (-6,7 Prozent), Landeck (-4,3 Prozent), Schwaz (-3,2 Prozent) und Reutte (-2,2 Prozent) sind aktuell weniger Menschen arbeitslos vorgemerkt als vor einem Jahr.