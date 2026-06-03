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Kitzbüheler Anzeiger
Verkaufswettbewerb Vorentscheid Tyrol Skills Berufsschule Kitzbühel
Foto: TFBS Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
03. Juni 2026

Vorentscheid für TyrolSkills an der Berufsschule Kitzbühel

An der Berufsschule Kitzbühel fand Mitte Mai die Vorausscheidung für den Landeslehrlingswettbewerb Tyrol Skills im Bereich Verkauf statt. Zehn engagierte Lehrlinge stellten dabei an einem abwechslungsreichen Vormittag ihr Können unter Beweis.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand ein Verkaufsgespräch mit dem professionellen Testkunden Thomas Gandler. Dafür hatten die Teilnehmer jeweils maximal zehn Minuten Zeit. Bewertet wurden unter anderem Gesprächsführung, Produktpräsentation, Zusatzverkäufe sowie das nonverbale Verhalten. Die Jury bestand aus Landtagsabgeordneter Katrin Brugger, gleichzeitig auch Spartenobfrau Sportfachhandel der Wirtschaftskammer Tirol, Günter Egger von Egger Fashion und der Schülerin und Gewinnerin des Junior Sales Champion 2025 sowie Zweitplatzierte beim Junior Sales Champion International 2025, Anna Gruber.

Für den Landeswettbewerb, der Ende Juni im Einkaufszentrum DEZ Innsbruck stattfindet, wurden Heny El Houch von Sport Norz in Leutasch und Laura Hauk von Sport Edinger in Söll nominiert. Als Ersatzteilnehmerin wurde Rebecca Edinger von Kitzsport GmbH in Kitzbühel ausgewählt.

Die TFBS Kitzbühel gratuliert den Nominierten herzlich und dankt auch allen weiteren Teilnehmern für ihren Einsatz. Die gezeigten Leistungen bestätigen die Bedeutung einer fundierten Ausbildung im Verkauf. Die Vorbereitung auf den Landeswettbewerb startet in der kommenden Woche.

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