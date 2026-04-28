Hypo feierte: 40 Jahre in Kitzbühel

Seit 40 Jahren besteht die Geschäftsstelle Kitzbühel der Hypo Tirol. Grund genug für eine stimmungsvolle Jubiläumsfeier, bei der Kunden und Freunde des Hauses im Mittelpunkt standen. Geschäftsstellenleiter Franz Aufschnaiter betonte: „In 40 Jahren Bank hat sich sehr viel getan: Vom Sparbuch zum Online-Sparen, vom Schilling zum Euro. Was gleich geblieben ist: Das Vertrauen, das Sie uns schenken. Dafür möchte ich heute danke sagen.“



In seinen Begrüßungsworten gab er Einblick: „Seit Frühjahr 1986 sind wir hier in der

Bichlstraße 9 am selben Standort.“ In vier Jahrzehnten gab es nur drei Geschäftsstellenleiter: Am Anfang war das Peter Forster, nach drei Jahren folgte „Urgestein“ Hans Spieglmayr, der 27 Jahre lang die Geschicke der Niederlassung verantwortete. Dafür zollte Hypo-Vorstand Markus Hildmann ihm Respekt: „Du hast immer einen Topjob gemacht, Hans.“ Im Jahr 2016 übernahm Franz Aufschnaiter die Führung. In seine Ägide fiel somit auch der Umbau im Jahr 2018.



Dank an Kundinnen der ersten Stunde

Im Rahmen des Jubiläumsfestes wurden die Kundinnen der ersten Stunde vor den Vorhang geholt: Stellvertretend für den ersten Firmenkunden „Kerber & Partner“ konnte Caroline Kerber den Dank entgegennehmen. Die erste Privatkundin in der Geschäftsstelle Kitzbühel war Margarete Überall. Vorstand Markus Hildmann unterstrich: „40 Jahre Hypo Tirol Bank ist in allererster Linie eine Geschichte der Menschen.“ Die Region habe sich sehr gut entwickelt, der Tourismus sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor.



Übrigens: Wie im Archiv des Kitzbüheler Anzeiger nachzulesen ist, ist sich die Bank in 40 Jahren treu geblieben: „Seit Montag, 17. März, ist es soweit: Auch Kitzbühel hat jetzt seine Hypo. Für die Errichtung der Geschäftsstelle waren mehrere Gründe ausschlaggebend: Zu einen die dynamische Entwicklung in der Fremdenverkehrsregion, zum anderen der Wunsch zahlreicher Kunden nach einer Zweigstelle in unmittelbarer Nähe.“

