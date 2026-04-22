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  3. Signe Reisch von Falstaff ausgezeichnet
Kitzbüheler Anzeiger
Falstaff Ehrung Signe Reisch

Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam gratulierte Signe Reisch.

Foto: Jan Tiam Dorfer

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
22. April 2026

Signe Reisch von Falstaff ausgezeichnet

Bereits zum sechsten Mal erschien vor Kurzem der Falstaff Hotelguide. Darin werden mehr als 1.500 Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol bewertet. Zusätzlich vergibt Falstaff in allen vier Regionen Sonderauszeichnungen in insgesamt 17 Kategorien. Auch eine Persönlichkeit aus Kitzbühel ist unter diesen Preisträgern: Rasmushof-Chefin Signe
Reisch wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

„Es ist nicht immer notwendig, in die Ferne zu schweifen, um Neues zu entdecken. Oft genügt ein veränderter Blick auf das, was längst da ist. Gerade der deutschsprachige Raum offenbart eine Vielfalt, die leicht unterschätzt wird: alpine Höhen und stille Seen, pulsierende Städte und sanfte Weinlandschaften, kulturelle Tiefe und kulinarische Exzellenz – und all das auf engstem Raum“, streut Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam der Hotellandschaft im deutschsprachigen Raum Rosen. „Wie lebendig und dynamisch sich diese Entwicklung zeigt, belegt auch unser diesjähriger Hotel Guide. Vor allem sind es die Menschen, die den Unterschied machen. Gastgeber, die mit Leidenschaft Orte schaffen, die weit über das klassische Verständnis von Hotellerie hinausgehen“, ergänzt Travel-Chefredakteurin Anja Woertge.

Stanglwirt zählt zu den besten Hotels in Tirol
Auch der Stanglwirt in Going erhielt hohe Falstaff-Weihen: Mit einer Bewertung von 98 Punkten zählt er zu den Top-Ten-Häusern in Tirol.

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