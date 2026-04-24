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Kitzbüheler Anzeiger
Maschinenring Team Kitzbühel
Foto: Maschinenring

Bezirk

24. April 2026

Maschinenring: Gemeinsam zum Erfolg

Der Maschinenring Kitzbühel blickt auf ein arbeitsintensives Jahr 2025 zurück. Den Höhepunkt stellte das festliche 5-Jahres-Jubiläum des MR-Zentrums im August dar. Im Rahmen der Generalversammlung gaben Obmann Hermann Huber und Geschäftsführer Josef Schaflechner einen Überblick. Die Funktionäre beschäftigten sich in zahlreichen Terminen mit der strategischen Ausrichtung und zukünftigen Entwicklungen.

Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Umzug der Jungbauernschaft beim Bezirkslandjugendtag, der die enge Zusammenarbeit unterstrich. Diese Partnerschaft zeigt sich auch personell, da viele Jungbauern in den Reihen der Mitarbeiter und Dienstleister tätig sind. Unter dem Motto „Gemeinsam stark von Generation zu Generation“ wurde im August das Jubiläumsfest gemeinsam mit der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Kitzbühel gefeiert. Die Veranstaltung holte wie berichtet die aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt mögliche Eröffnung des MR-Zentrums nach.

Im Servicebereich wurde mit rund 2,6 Millionen Euro ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt. Während sich die Personalbereitstellung verhalten entwickelte, konnten insbesondere die Bereiche Grünraumpflege und Objektbetreuung zulegen. Auch der Winterdienst entwickelte sich, u.a. durch Aufträge der ÖBB, zufriedenstellend. Für 2026 stehen Forstservice, Objektbetreuung, Grünraumpflege und Winterdienst im Fokus. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach dauerhafter Grünraumbetreuung, weshalb gezielt Fachpersonal gesucht wird. Ergänzend wurden das Maschinenangebot, agrarische Schwerpunkte sowie neue Dienstleistungen – etwa der Einsatz von Agrardrohnen – vorgestellt. Eine Vorschau bis 2027 rundete das Bild ab.

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