Kitzbühel war WM-Mekka für die Airliner

Mit einem internationalen Teilnehmerfeld, exzellenten Pistenbedingungen und einer reibungslosen Gesamtorganisation gingen die 65. World Airline Ski Championships (WASC) 2026 erfolgreich in Kitzbühel über die Bühne. Eurotours verantwortete das Event als Organisator und Veranstalter gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus und element3. Insgesamt nahmen 720 Teilnehmer aus 27 Nationen und 43 internationalen Fluggesellschaften an den Wettbewerben, die von 22. bis 27. März in Kitzbühel stattfanden, teil.



SWISS-Team als Gesamtsieger

Die Vorbereitungen für die Airline-Ski-WM nahmen mehrere Monate in Anspruch und umfassten eine logistische Gesamtkoordination mit beeindruckender Dimension: vier offizielle Veranstaltungs- und Side-Event-Locations, 15 Partnerhotels in Kitzbühel, insgesamt rund 3.800 Nächtigungen, Transfers für mehr als 300 Teilnehmer sowie 410 gebuchte Zimmer und Apartments mit teilnehmenden Airlines aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Diese Zahlen unterstreichen die Reichweite der World Airline Ski Championships und die organisatorische Leistung hinter dem Event. Als Gesamtsieger durfte das Team der SWISS den Wanderpokal heuer mit nach Hause nehmen. Den 2. Platz belegte die AUA, gefolgt von Edelweiss Air auf dem 3. Platz. KA