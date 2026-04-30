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  3. Girls' Day: Egger öffnete Türen
Kitzbüheler Anzeiger
Girls Day Egger St. Johann

Die Teilnehmerinnen bekamen umfassenden Einblick.

Foto: Egger

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
30. April 2026

Girls' Day: Egger öffnete Türen

Um Mädchen für technische Berufe zu begeistern und ihnen erste Einblicke zu ermöglichen, fand am 23. April bereits zum 25. Mal der
Girls’ Day in Tirol statt. Aus diesem Anlass öffnete auch Egger in St. Johann seine Türen und bot zwölf Mädchen die Gelegenheit, unterschiedliche technische Lehrberufe praxisnah zu erleben.

Die Teilnehmerinnen lernten im Werk die Berufe Holztechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik, Prozesstechnik, Land- und Baumaschinentechnik, Informationstechnologie sowie Betriebslogistik kennen. Zahlreiche Mitarbeiter aus den Fachabteilungen, bestehende Lehrlinge sowie die Ansprechpartnerin für Lehrlinge, Susanne Wallner, der Vollzeitausbilder Martin Bamberger und Florian Wörter begleiteten die Mädchen an diesem Tag und standen ihnen für alle Fragen zur Verfügung. „Insgesamt war der Girls‘ Day ein großer Erfolg. Die Veranstaltung zeigt, dass es nach wie vor wichtig ist, Mädchen frühzeitig für technische Berufe zu begeistern“, so das Fazit von Egger.

Österreichweiter Aktionstag
Der Girls‘ Day ist ein einmal jährlich stattfindender, österreichweiter Aktionstag, der in Tirol von der Arbeitsmarktförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Tirol initiiert wird.

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