Auftakt der "Nacht der Redner" in Kitzbühel gelungen

Ein großer Erfolg war die Auftaktveranstaltung der „Nacht der Redner“ in Kitzbühel – rund 70 Teilnehmer waren dabei. Das Event bringt inspirierende Persönlichkeiten, Unternehmer und interessierte Menschen aus der Region zusammen. Organisiert wird es vom Bildungsverein Lebenskraft Akademie. Präsidentin Martina Kurz ergänzt: „Es geht um Tiefe und das Gefühl für sich selbst.“ Das Format besteht in Deutschland bereits seit vielen Jahren. Nun gelang der Sprung na ...