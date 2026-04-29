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Kitzbüheler Anzeiger
Nacht der Redner
Foto: Filmklub Fieberbrunn
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Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
29. April 2026

Auftakt der "Nacht der Redner" in Kitzbühel gelungen

Ein großer Erfolg war die Auftaktveranstaltung der „Nacht der Redner“ in Kitzbühel – rund 70 Teilnehmer waren dabei. Das Event bringt inspirierende Persönlichkeiten, Unternehmer und interessierte Menschen aus der Region zusammen. Organisiert wird es vom Bildungsverein Lebenskraft Akademie. Präsidentin Martina Kurz ergänzt: „Es geht um Tiefe und das Gefühl für sich selbst.“ Das Format besteht in Deutschland bereits seit vielen Jahren. Nun gelang der Sprung na ...

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