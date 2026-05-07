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Kitzbüheler Anzeiger
Tenne Firstbaum

Es war der Firstbaum des Baumeisters, der in der Vorderstadt vor rund zwei Wochen für Irritationen sorgte. Der „richtige“ Firstbaum wird erst in 14 Tagen aufgestellt.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
07. Mai 2026

Hotel zur Tenne steht vor der Dachgleiche

Aufmerksamen Kitzbühelern ist ein Firstbaum, der vor zwei Wochen auf dem bis dahin höchsten Punkt des Gebäudes prangte, nicht entgangen. Von einem Richtfest war zu diesem Zeitpunkt jedoch nichts zu vernehmen. „Was ist hier los?“, wunderte sich der eine oder andere Einheimische.

Eine Nachfrage bei Heinrich Dominici, dem General Manager des Hotel zur Tenne, brachte Licht ins Dunkel. Es habe sich um den Firstbaum des Baumeisters, nicht aber um jenen des Zimme ...

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