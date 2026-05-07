Itterer wünschen sich neues Mehrzweckhaus

Wir bräuchten nur noch eine Förderungszusage vom Land Tirol, dann könnten wir eigentlich schon loslegen und das Projekt ausschreiben“, schildert der Itterer Bürgermeister Roman Thaler.



Sein großer Wunsch ist ein neues Mehrzweckgebäude im Dorf, für dessen Errichtung er sich seit seiner Wahl zum Bürgermeister (2022) stark macht. Weil es als Haus der Vereine eine zentrale Rolle in der 1.200 Seelen-Gemeinde spiele, wie Thaler begründet. „Wir haben seit Jah ...