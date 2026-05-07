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Kitzbüheler Anzeiger
Itter Musipavillon

Der Itterer Festplatz hinter der Schule mit dem Musikpavillon aus den 1980er-Jahren, dem ein Mehrzweckraum angeschlossen ist. Der Pavillon soll erhalten bleiben, der Mehrzweckraum erneuert werden.

Foto: Alexandra Fusser
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Aktuelles

von Alexandra Fusser
07. Mai 2026

Itterer wünschen sich neues Mehrzweckhaus

Wir bräuchten nur noch eine Förderungszusage vom Land Tirol, dann könnten wir eigentlich schon loslegen und das Projekt ausschreiben“, schildert der Itterer Bürgermeister Roman Thaler.

Sein großer Wunsch ist ein neues Mehrzweckgebäude im Dorf, für dessen Errichtung er sich seit seiner Wahl zum Bürgermeister (2022) stark macht. Weil es als Haus der Vereine eine zentrale Rolle in der 1.200 Seelen-Gemeinde spiele, wie Thaler begründet. „Wir haben seit Jah ...

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