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Kitzbüheler Anzeiger
Flohmarkt des Teams Zweitliebe

Freude bei der Spendenübergabe: Die Vertreter der „Zweitliebe“ und des „Genussvereins“ überreichten gemeinsam 857 Euro an die Vertreter der Volksschule Hopfgarten.Foto: Zweitliebe

Foto: Standortmarketing

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
17. April 2026

Spende für die Volksschule

Vor Kurzem ging der Zweitliebe-Flohmarkt in Hopfgarten in die zweite Runde und knüpfte an den Erfolg der Premiere an. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 100 angebotenen Kleiderständer vergeben und entsprechend groß war die Auswahl an gut erhaltener Kleidung. Das einfache Verkaufskonzept hat sich auch diesmal bewährt: Die Verkäuferinnen reservierten vorab einen Kleiderständer, brachten ihre Ware gesammelt am Vortag vorbei und überließen Organisation und Verkauf dem Zweitliebe-Team.

Unterstützung für die Volksschule
Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, nach besonderen Fundstücken zu stöbern, Kleidung und Alltagsgegenstände weiterzugeben und damit ein Zeichen für nachhaltigen Konsum zu setzen.
Großen Zuspruch fand auch das Kuchen- und Kaffeebuffet. Dank zahlreicher Bäckerinnen konnte ein vielfältiges Angebot bereitgestellt werden.

Der Reinerlös wurde für den guten Zweck gespendet: 857 Euro gingen an die Volksschule Hopfgarten. Der Genussverein unterstützte die Veranstaltung nicht nur mit Getränken, sondern auch mit einer zusätzlichen Spende in Höhe von 200 Euro. Der nächste Termin steht bereits fest: Der 3. Zweitliebe-Flohmarkt findet am 13. November 2026 statt.

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