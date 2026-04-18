Siegerin fährt nach Wien

Erfolge für den Bezirk Kitzbühel

„Jugendliche, die respektvoll Standpunkte vertreten, sind für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert“, betonte Jugendlandesrätin Astrid Mair und zeigte sich beeindruckt vom Niveau der Beiträge.



Auch Teilnehmer aus dem Bezirk Kitzbühel konnten sich im starken Teilnehmerfeld behaupten: In der Kategorie „Klassische Rede / Berufsschulen“ sicherte sich Rebecca Edinger (TFBS Kitzbühel) mit ihrer Rede „Wer bin ich und wer will ich sein?“ den ersten Platz.



In der „Spontanrede“ erreichte Melanie Granegger (BG/BORG St. Johann) mit ihrem Beitrag zu „Jugend, Familie“ den zweiten Rang. Die zehn Landessieger vertreten Tirol beim Bundesfinale von 1. bis 3. Juni in Wien.