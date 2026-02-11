Schützenjahr erfolgreich abgeschlossen

Bei der 66. Jahreshauptversammlung der Johann-Jakob-Stainer-Schützenkompanie Waidring zog die Kompanie eine umfassende Bilanz des vergangenen Schützenjahres. Neben zahlreichen Ehrengästen aus Politik, aus dem Bataillon sowie der Waidringer Traditionsvereine konnten auch mehrere Ehrenmitglieder begrüßt werden.



Der Kompanie gehören derzeit 56 Schützen (darunter vier Offiziere, ein Fähnrich und ein Oberjäger), fünf Marketenderinnen, fünf Ehrenmitglieder sowie ein Ehrenoffizier an; unterstützt wird der Verein zudem von 81 fördernden Mitgliedern.

Rückblickend prägten mehrere Höhepunkte das vergangene Jahr, darunter die Angelobung von 330 Rekruten des Bundesheeres in Waidring, der Auftritt als Ehrenkompanie beim „Traum eines österreichischen Reservisten“ in Kirchdorf, ein Schützenausflug sowie zahlreiche Ausrückungen bei Veranstaltungen in der Gemeinde und bei benachbarten Kompanien. Auch das Herz-Jesu-Feuer im Gsand der Loferer Steinberge, das Martinischießen sowie sportliche Aktivitäten wie Eisstockschießen und Skirennen fanden Erwähnung.



Ehrungen und Beförderungen

Für 20 Jahre Treue zur Schützenkompanie Waidring wurde Josef Unterrainer zum Unterjäger befördert. Ebenso lange gehört auch Hauptmann Georg Steiner der Kompanie an.



Mario Foidl wurde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit zum Zugsführer befördert und erhielt dafür vom Bund der Tiroler Schützenkompanien die Speckbacher-Medaille.

Die Haspinger-Medaille für 15 Jahre Mitgliedschaft bei den Schützen wurde Hanspeter Krepper und Alexander Vitzthum verliehen.



Bereits seit 40 Jahren sind Johannes Danzl, Josef Danzl und Peter Krepper aktive Mitglieder – sie wurden dafür mit der Andreas-Hofer-Medaille geehrt. Den jeweiligen Jahreskranz zu dieser Hofer-Medaille erhielten Simon Aschaber (50 Jahre), Mathias Danzl (55 Jahre) und Ehrenhauptmann Johann Steiner (60 Jahre).

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung fand auch die Preisverteilung des Kompanieschießens statt. Bester Schütze 2025 in der Serie war Erich Unterrainer, bei den „Veteranen“ (aufgelegt) siegte Heinz Brandtner, und auf dem Blattl gelang Martin Krepper der genaueste Zehner. Neue Schützenschnüre konnten diesmal nicht vergeben werden.



Nach den Grußworten der Ehrengäste und Vereinsvertreter blickte Hauptmann Steiner auf die für 2026 bereits wieder zahlreichen Termine voraus.